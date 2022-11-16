Эрдоган заявил, что «вынужден» верить в непричастность России к взрывам в Польше

Россия не замешана в инциденте с упавшей ракетой в Польше. К такому же мнению склоняются и представители ряда стран НАТО, отметил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после участия в саммите G20 на Бали.

«Я вынужден уважать позицию России, которая заявила, что это не ее ракета. Для нас это важно», — приводит его слова ТАСС.

Он подчеркнул, что выступает за проведение обстоятельного расследования произошедшего.

Напомним, накануне на территории Польши упала ракета, погибли два человека. После этого польский МИД выступил с заявлением, в котором обвинил в произошедшем Россию. В Минобороны РФ отметили, что это не что иное, как провокация.