Bloomberg: Правила транзита товаров в Калининград могут описать в новом пакете санкций

Скорректированные правила транзита между Калининградской областью и другими российскими регионами могут прописать в новом, седьмом по счету, пакете санкций Европейского Союза против РФ. Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Bloomberg.

По словам собеседников издания, Европейская комиссия стремится согласовать новые правила с властями Литвы до вступления в силу нового пакета рестрикций. Это происходит на фоне опасений, что противостояние с Россией может обостриться.

Некоторые из говоривших с агентством официальных лиц выразили обеспокоенность тем, что из-за проблем с транзитом на Литву может быть оказано давление. Один из них подчеркнул, что «любые правила применения санкций должны распространяться на весь ЕС, а не только на Литву».

Ранее о возможном возобновлении транзита в Калининград рассказало агентство «Рейтер». По информации журнала Spiegel, власти Германии потребовали от руководства Литвы отменить касающиеся транзита ограничения из-за риска эскалации конфликта.

Ранее Литовские железные дороги уведомили власти Калининградской области о прекращении транзита большой группы товаров, включенных в санкции Евросоюза. В их числе — стройматериалы, цемент и металлы, всего до 50% номенклатуры грузов. Транспортировка товаров прекратилась 18 июня. Предполагается, что теперь будут наращиваться поставки морским путем.

МИД России выразил решительный протест властям Литвы, а официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заверил, что российская сторона рассматривает конкретные варианты ответа на действия по ограничению транзита.