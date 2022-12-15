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Политика
15 декабря 2022  01:50

Bloomberg: Канада восстановит санкции против турбин для «Северных потоков»

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Канадское Правительство решило вновь ввести санкции в отношении турбин для газопроводов «Северный поток». Об этом со ссылкой на Bloomberg сообщает РИА Новости.

«Правительство Премьер-министра Джастина Трюдо отменит освобождение... Решение было доведено до сведения германского и украинского правительств и, как ожидается, будет объявлено Канадой позднее в среду», — заявил изданию высокопоставленный местный чиновник.

Напомним, что турбины были отправлены на завод Siemens Energy в Канаде для ремонта. В июне вышло решение об остановке санкций в их отношении. Об этом, несмотря на несогласие Украины, просило Правительство ФРГ.

В водах Дании и Швеции 27 сентября обнаружили утечку из российского газопровода «Северный поток». В районе утечек зафиксировали два мощных подводных взрыва. Позднее, 29 сентября, береговая охрана Швеции нашла четвертую утечку. Позднее Президент России Владимир Путин назвал произошедшее актом международного терроризма.

#канада #санкции #Северный поток
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