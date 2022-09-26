Bloomberg: ЕС намерен отложить введение потолка цен на нефть из России из-за разногласий

Страны Европейского Союза стремятся достичь соглашения о введении потолка цен на российскую нефть. Однако, скорее всего, этот вопрос будет отложен до согласования более широкого пакета санкций против России. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, ряд стран Евросоюза, включая Кипр и Венгрию, выразили несогласие с предложением ограничить цены на нефть из РФ. При этом для принятия решения необходимо согласие всех государств, входящих в ЕС.

Члены Еврокомиссии встретились с представителями стран Евросоюз в минувшие выходные, чтобы попытаться прийти к компромиссу относительно нового пакета рестрикций.

Кроме того, продолжают обсуждаться и детали вероятного решения. В частности, вопрос о том, на каком уровне устанавливать потолок цен, на данный момент не решен.

Ранее стало известно, что Евросоюз хочет ускорить введение потолка цен на российскую нефть из-за решения Президента РФ Владимира Путина объявить в стране частичную мобилизацию на фоне эскалации боевых действий в ходе специальной военной операции на Украине.

До этого страны «Большой семерки» и государства — члены Европейского Союза договорились к 5 декабря установить потолок цен на нефть из России. Ограничение стоимости российской нефти считается лучшим способом снизить доходы РФ.