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Биологические очистные сооружения в Казани реконструированы на 63%
Реконструкция биологических очистных сооружений в столице Татарстана выполнена на 63%. Об этом на традиционном республиканском совещании рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ региона Марат Айзатуллин, сообщает пресс-служба Раиса РТ.
Биологические очистные сооружения Казани были построены в 1974 году. Первый масштабный капитальный ремонт с момента их постройки начался в 2021 году, о чем сообщал «Татар-информ».
Кроме того, по словам докладчика, иловые поля в Казани рекультивированы на 52%. Демонтаж трубопроводов бездействующего Озерного месторождения в акватории Нижнекамского водохранилища произведен на 31%. Работы по рекультивации Самосыровского полигона в Казани выполнены на 69%.
Все эти объекты приводятся в порядок по национальному проекту «Экология» (как и другие нацпроекты, был инициирован Президентом РФ Владимиром Путиным в 2019 году). Всего же мероприятия по охране окружающей среды в Татарстане затрагивают в этом году пять объектов.
Помимо упомянутых выше, в республике также ведутся работы является по берегоукреплению Куйбышевского водохранилища у поселка Камское Устье — они выполнены на 88%. Укрепление берегов проводится по государственной программы «Воспроизводство и использование природных ресурсов».
Совещание в режиме видеосвязи провел Раис Татарстана Рустам Минниханов. Участие в мероприятии также принял Премьер-министр РТ Алексей Песошин.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Татарстан до 2024 года направит 22,3 млрд рублей на работы по федеральному проекту «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология». Благодаря реализации этого проекта в Волге снизилось содержание загрязняющих веществ.
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