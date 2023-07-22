Биологические очистные сооружения в Казани реконструированы на 63%

Реконструкция биологических очистных сооружений в столице Татарстана выполнена на 63%. Об этом на традиционном республиканском совещании рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ региона Марат Айзатуллин, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Биологические очистные сооружения Казани были построены в 1974 году. Первый масштабный капитальный ремонт с момента их постройки начался в 2021 году, о чем сообщал «Татар-информ».

Кроме того, по словам докладчика, иловые поля в Казани рекультивированы на 52%. Демонтаж трубопроводов бездействующего Озерного месторождения в акватории Нижнекамского водохранилища произведен на 31%. Работы по рекультивации Самосыровского полигона в Казани выполнены на 69%.

Все эти объекты приводятся в порядок по национальному проекту «Экология» (как и другие нацпроекты, был инициирован Президентом РФ Владимиром Путиным в 2019 году). Всего же мероприятия по охране окружающей среды в Татарстане затрагивают в этом году пять объектов.

Помимо упомянутых выше, в республике также ведутся работы является по берегоукреплению Куйбышевского водохранилища у поселка Камское Устье — они выполнены на 88%. Укрепление берегов проводится по государственной программы «Воспроизводство и использование природных ресурсов».

Совещание в режиме видеосвязи провел Раис Татарстана Рустам Минниханов. Участие в мероприятии также принял Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Татарстан до 2024 года направит 22,3 млрд рублей на работы по федеральному проекту «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология». Благодаря реализации этого проекта в Волге снизилось содержание загрязняющих веществ.