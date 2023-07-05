Татарстан направит 22,3 млрд рублей на работы по проекту «Оздоровление Волги»

До 2024 года Татарстан направит 22,3 млрд рублей на реализацию проекта «Оздоровление Волги». 5,5 млрд рублей из этой суммы будет выделено из федерального бюджета, рассказал замминистра экологии и природных ресурсов РТ Егор Тарнавский на заседании Комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике.

«Основная цель проекта – улучшить экологическое состояние главной водной артерии страны, сократив объем загрязненных сточных вод. Для этого в республике ведутся строительство и реконструкция 13 очистных сооружений и ликвидация двух объектов накопленного вреда окружающей среде», – рассказал спикер.

Общий объем инвестиций региональной программы по строительству и реконструкции очистных сооружений на 2019–2024 годы составляет 13,2 млрд рублей: 8,3 млрд рублей – средства федерального бюджета, 1,9 млрд рублей – республиканского и 3 млрд рублей – внебюджетных источников.

На ликвидацию двух объектов накопленного вреда окружающей среде предусмотрено 9 млрд рублей, в том числе 7,1 млрд из федерального бюджета.

Изначально федеральный проект по оздоровлению Волги должен был завершиться в 2024 году, но по решению Президента РФ Владимира Путина продлен до 2030 года. Он войдет в новый федеральный проект, который охватит не только Волгу, но и другие водные объекты.

«Сейчас ведется формирование паспорта. Перечень объектов у нас уже есть, он направлен в федеральный центр. В этом году сформируем паспорт, в 2024 году его нужно утвердить и начать реализацию проекта с 2025 года. Туда мы также будем включать очистные сооружения», – подчеркнул Тарнавский.

Сейчас самое основное – очистить все стоки, которые попадают в Волгу, добавил председатель парламентского комитета Азат Хамаев.

«Проект реконструкции казанских очистных сооружений планируется реализовать в два этапа. Первый завершится в этом году, второй – в 2024-м. После этого мы сможем гарантировать, что очистные сооружения Казани будут укладываться в утвержденные нормативы очистки выбросов», – отметил депутат.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что реконструкция биологических очистных сооружений Казани завершена на 65%.