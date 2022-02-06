Биолог: Коронавирус у непривитого может привести к старению организма на десять лет

Организм заболевшего коронавирусом SARS-CoV-2 сталкивается с ускоренным старением — у непривитого больного он может за десять дней испытать изменения, происходящие за десять лет. Об этом заявил молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев в интервью радио Sputnik.

«Если вы не вакцинированы и заболели Covid-19, то фактически вы получаете все те „приключения“ по здоровью, которые вы должны были получить за следующие десять лет, но вы их ощущаете за десять дней. То есть в чем-то это похоже на очень ускоренное старение», — отметил исследователь.

Вместе с тем ученый предположил, что этот процесс в определенной степени обратим. Он напомнил о постковидном синдроме, который «похож на неожиданный приход старости, но люди от него могут выздороветь».

«Пока говорить рано, но есть основание полагать, что если ты смог выздороветь, то ускоренное старение будет обращено вспять», — резюмировал Скулачев.

Меньшую выраженность процесса ускоренного старения организма у вакцинированных против коронавируса биолог объяснил тем, что у таких пациентов болезнь протекает в более легкой форме.