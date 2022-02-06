news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Здоровье
6 февраля 2022  11:58

Биолог: Коронавирус у непривитого может привести к старению организма на десять лет

news_top_970_100

Организм заболевшего коронавирусом SARS-CoV-2 сталкивается с ускоренным старением — у непривитого больного он может за десять дней испытать изменения, происходящие за десять лет. Об этом заявил молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев в интервью радио Sputnik.

«Если вы не вакцинированы и заболели Covid-19, то фактически вы получаете все те „приключения“ по здоровью, которые вы должны были получить за следующие десять лет, но вы их ощущаете за десять дней. То есть в чем-то это похоже на очень ускоренное старение», — отметил исследователь.

Вместе с тем ученый предположил, что этот процесс в определенной степени обратим. Он напомнил о постковидном синдроме, который «похож на неожиданный приход старости, но люди от него могут выздороветь». 

«Пока говорить рано, но есть основание полагать, что если ты смог выздороветь, то ускоренное старение будет обращено вспять», — резюмировал Скулачев.

Меньшую выраженность процесса ускоренного старения организма у вакцинированных против коронавируса биолог объяснил тем, что у таких пациентов болезнь протекает в более легкой форме.

#коронавирус #старение
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное