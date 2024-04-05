Bild: ВСУ могут получить дроны дальностью более 2000 километров

Вооруженные силы Украины могут уже в этом году получить ударные дроны-камикадзе с дальнобойностью до 2000 километров и более. Об этом пишет немецкая газета Bild.

Таблоид констатирует, что новые беспилотники призваны восполнить нехватку у Киева ракет средней и большой дальности. «Ракеты остались в прошлом. Дроны — это будущее», — пояснил собеседник издания.

По информации источника газеты, до конца года десять различных производителей поставят украинским войскам дроны с радиусом действия до 2500 километров.

Киевское КБ «Луч» и вовсе разработало беспилотник «Сокол-3000», способный преодолевать до 3300 километров и нести нагрузку в 300 килограммов.

Согласно расчетам издания, новое оружие поможет украинской стороне атаковать цели на Урале и в Заполярье (например, в Мурманской области).

Относительно атак Украины на объекты в Татарстане Bild замечает, что для них использовались модифицированный дрон UJ-22 Airborne и переделанный в беспилотник сверхлегкий самолет «Аэропракт» А-22 «Летучая лисица». Дальность UJ-22 прежде считалась равной 800 километрам, но новая модификация, судя по всему, получила дополнительные топливные баки, уточняет таблоид.

Второго апреля на предприятия республики в Елабуге и Нижнекамске были произведены атаки беспилотных летательных аппаратов. По данным пресс-службы Раиса РТ, в результате ударов серьезных разрушений нет, работа предприятий не была прервана.

В результате взрыва в ОЭЗ «Алабуга» пострадали 14 человек. В частности, двое подростков были госпитализированы в Детскую республиканскую клиническую больницу в состоянии средней тяжести. Все желающие могут обращаться за консультацией, получением справочной информации и психологической помощи по номерам: 8 (800) 200-01-22 и 8 (85557) 950-71 с 8.00 до 17.00 (обед с 12.00 до 13.00).

Позднее Раис Татарстана Рустам Минниханов заявил, что противоракетная оборона решает свои задачи, а это значит, что каждое предприятие, каждый участок, каждый муниципалитет должны своими силами решать вопросы безопасности. «Всё, что мы говорили, где у нас будут проблемы, это свершилось. Видимо, из-за того что ураза и пост православный, Всевышний дает нам знак: очнитесь, ребята, никто вас не защитит, кроме себя», — сказал он.