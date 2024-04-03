Минниханов об атаке на НПЗ: Энергетика – самая поражаемая и чувствительная сфера

Рустам Минниханов открыл Татарстанский энергетический форум

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Развитие энергетики и энергоэффективности одна из приоритетных задач»

«Традиционно в апреле мы проводим форум, на котором энергетическое сообщество России и ряда зарубежных стран обсуждает наиболее актуальные вопросы развития энергетики и повышения энергоэффективности», — заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов на церемонии открытия форума.

Он отметил, что за годы своего существования форум зарекомендовал себя как эффективная площадка для демонстрации энергоэффективных технологий и обмена мнениями.

«Для Татарстана развитие энергетики и энергоэффективности одна из приоритетных задач. В республике ведется работа по модернизации производств за счет новых технологий, реализуются проекты по использованию газа», — добавил Минниханов.

Он также выразил уверенность, что взаимодействие, обмен опытом и наработками придадут новый импульс развитию дружественных связей.

«Убежден, что площадка форума станет эффективным инструментом для взаимовыгодного сотрудничества и установления новых контактов. Желаю всем интересных дискуссий и плодотворной работы», — заключил Минниханов.

Раис РТ в режиме видеосвязи принял участие в церемонии открытия четырех новых газозаправочных станций Фото: rais.tatarstan.ru

Четыре новые газозаправочные станции в Татарстане

Дав старт форуму, Минниханов в режиме видеосвязи принял участие в церемонии открытия четырех новых газозаправочных станций: двух автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС, для сжатого газа) и двух криоАЗС (сжиженного газа).

Новые АГНКС появились в Елабужском и Мензелинском районах Татарстана, а криоАЗС начали работать в Пестречинском и Лаишевском районах республики.

«Запуск разрешаю», — сказал Минниханов, выслушав доклады о готовности станций к запуску.

Общая производительность новых АГНКС составляет 11,9 млн кубометров газа в год, а производительность криоАЗС — 105,7 куб. метров. Общая сумма инвестиций в проекты составила 715,4 млн рублей.

Отметим, что общая проектная производительность созданной в республике сети АГНКС из 47 станций на сегодняшний день составляет около 410 млн кубометров в год. Кроме того, в республике работают два комплекса по сжижению природного газа суммарной мощностью 25 тыс. тонн в год, а также 5 криоАЗС.

На выставке TatEnergyExpo представили «Москвич», работающий на природном топливе Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Автоматизированные системы мониторинга и «Москвич» на метане

В «Казань Экспо» развернули специализированную выставку TatEnergyExpo, в которой принимают участие 87 компаний из 17 регионов России, а также компании зарубежных партнеров.

Осматривая экспозицию, Раис Татарстана одним из первых посетил стенд «Сетевой компании», которая презентовала роботизированный комплекс электростанции, автоматизированную систему мониторинга, средства безопасности, тепловые подстанции и другие разработки.

Еще один крупный стенд занял производитель автомобиля «Москвич» – на выставке представили машину, работающую на природном топливе. Разработку сделали вместе с татарстанской компанией «РариТэк». Во время его презентации Минниханову сообщили, что такой автомобиль планирует приобрести Кабинет Министров Татарстана, чтобы протестировать.

В целом компании презентовали новейшее оборудование и технологии, в том числе импортозамещающие. Экспозицию можно условно разделить на несколько тематических направлений: энергетика и энергосбережение, возобновляемые и альтернативные энергосистемы, вторичное использование энергии, энергетическое машиностроение, оборудование и технологии, теплоснабжение.

Кроме того, гости выставки могут ознакомиться с новинками приборов учета, измерений и мониторинга энергосбережения и потребления топливно-энергетических ресурсов, средствами передачи и распределения электро- и теплоэнергии, электротехникой, системами и оборудованием газоснабжения, светотехникой, системами безопасности энергообъектов, а также проектированием и автоматизацией систем энергетики и научно-исследовательскими разработками.

На заседании Правительства РТ по вопросам реализации программы повышения энергоресурсоэффективности с основным докладом по итогам 2023 года выступил Олег Коробченко Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В 2023 году трижды был превышен исторический максимум потребления электроэнергии

В рамках форума прошло заседание Правительства Татарстана по вопросам реализации программы повышения энергоресурсоэффективности. С основным докладом по итогам 2023 года выступил министр промышленности и торговли республики Олег Коробченко.

Он заявил, что в прошлом году в Татарстане трижды был превышен исторический максимум потребления электрической мощности и впервые он достиг 5,1 ГВт.

Среди основных показателей министр также выделил:

За 2023 год потребление электроэнергии по республике составило более 33 млрд КВт-ч, что на 1,1% выше показателя прошлого года. При этом в республике произведено 28 млрд КВт-ч.

На производство энергии за прошлый год затрачено на 4% больше ресурсов для производства одного КВт-ч электроэнергии.

В связи с активной застройкой Казани рассматривается строительство четвертого энергоисточника для покрытия тепловых нагрузок.

Средняя продолжительность аварийных отключений за три последних года снизилась почти на треть и по итогам 2024 года составила 0,48 часа.

Рустам Минниханов отметил, что программы энергоэффективности реализуются в республике на протяжении нескольких десятилетий. По итогам прошлого года произошло снижение энергоемкости ВРП на 2%, а относительно 2007 года – на 22,3%.

«По большому счету, мы удерживаем энергопотребление за счет энергоэффективности. Но это еще не предел. Есть система организационных мер, которая имеет большой ресурс, но потом надо будет идти на технологии, на процессы, которые более энергоэффективны», – заявил Минниханов.

Он подчеркнул, что Татарстан крупный промышленный центр и потребитель, отметив, что строить новые объекты нужно с большим запасом прочности.

«С одной стороны, санкции усложняют жизнь, но никогда бы таких производств бы у нас не было без них. Мы настолько привыкли все покупать, что даже не задумывались об этом. Ни самолетов, ни энергетических машин тяжелых, ничего не осталось. Конечно, все это надо развивать, и в том, что в энергетическом производстве реализуется, мы видим хороший прогресс», – добавил Раис РТ.

Отдельное внимание Раис РТ уделил атаке БПЛА на Татарстан, в том числе на НПЗ в Нижнекамске, произошедшее накануне Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Мы должны своими силами решать вопросы безопасности»

Отдельное внимание Раис РТ уделил атаке БПЛА на Татарстан, в том числе на НПЗ в Нижнекамске, произошедшее накануне. Минниханов отметил, что энергетическая область одна из самых уязвимых и строить новые объекты необходимо с большим запасом прочности.

«Вчерашняя ситуация показала, какие участки самые поражаемые и ощутимые (с точки зрения последствий, – прим. Т-и), – конечно, энергетика. Это наши производства, которые работают на энергетику. И враг это чувствует», – сказал он.

Минниханов отметил, что противоракетная оборона решает свои задачи, в то время как каждое предприятие, каждый участок, каждый муниципалитет должны своими силами решать вопросы безопасности.

«Все, что мы говорили, где у нас будут проблемы, это свершилось. Видимо, из-за того что ураза и пост православный, Всевышний дает нам знак: очнитесь, ребята, никто вас не защитит, кроме себя», — заключил Минниханов.