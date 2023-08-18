Bild: Россия, Турция и Катар могут заключить новое соглашение взамен зерновой сделке

Россия, Турция и Катар хотят заключить новое соглашение, которое может заменить зерновую сделку. Об этом пишет немецкое издание Bild. Авторы статьи утверждают, что в их распоряжении есть секретные документы, которые свидетельствуют о работе Москвы с дружественными странами над договором.

«Путин и Эрдоган планируют вероломный шантаж на Украине. Они делают ставку на угрозу мирового голода», – гласит заголовок статьи.

Отмечается, что в рамках соглашения российское зерно будет поставляться развивающимся странам.

Напомним, 17 июля Кремль заявил о прекращении действия зерновой сделки. На пленарном заседании саммита «Россия – Африка» Президент Владимир Путин назвал причины, почему Москва вышла из соглашения, в том числе он подчеркнул, что 70% грузов с продовольствием из украинских портов направились в обеспеченные страны, включая государства Евросоюза, хотя западные политики настаивали на сделке, заявляя о помощи африканским странам.

Также на форуме Путин анонсировал новые бесплатные поставки зерна в африканские страны, после чего глава европейской дипломатии Жозеп Боррель обвинил Россию в том, что она предлагает развивающимся странам дешевое зерно для того, «чтобы сделать их зависимыми».