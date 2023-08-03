Боррель заявил, что Россия своим дешевым зерном пытается сделать зависимыми страны Африки

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Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель обвиняет Россию в том, что она предлагает развивающимся странам дешевое зерно для того, «чтобы сделать их зависимыми». Слова политика приводит агентство Reuters.

Боррель заявляет, что в то время как весь мир сталкивается с перебоями в поставках и повышением цен, Россия предлагает уязвимым странам поставки зерна по сниженным ценам.

«Это циничная политика преднамеренного использования продовольствия в качестве оружия для создания новых зависимостей путем усиления экономической уязвимости и глобальной продовольственной незащищенности», – утверждает глава европейской дипломатии.

Он добавил, что Евросоюз приложил все усилия, чтобы введенные им антироссийские санкции не повлияли на продовольственную безопасность третьих стран. По утверждению Борреля, «никаких санкций в отношении российского экспорта продуктов питания и удобрений в третьи страны нет».

Напомним, о прекращении действия зерновой сделки в Кремле заявили 17 июля. На пленарном заседании саммита «Россия – Африка» Президент Владимир Путин назвал причины, почему Москва вышла из соглашения, в том числе он подчеркнул, что 70% грузов с продовольствием, вывозимых из украинских портов, поступили в обеспеченные страны, включая государства Евросоюза, хотя западные политики настаивали на сделке, заявляя о помощи африканским странам. Также на форуме Путин анонсировал новые бесплатные поставки зерна в африканские страны. На встрече с журналистами по итогам саммита Президент высмеял обвинения Запада касательно действий России по линии продовольственных поставок. Он подчеркнул, что Запад не был заинтересован в поставках зерна беднейшим странам, а лишь прикрывался ими, чтобы дать заработать трейдерам.