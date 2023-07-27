Путин назвал причину прекращения зерновой сделки

Фото: kremlin.ru

За все время действия зерновой сделки, инициированной ООН для помощи беднейшим странам, 70% грузов с продовольствием поступили в обеспеченные страны, включая государства Евросоюза. Об этом на пленарном заседании саммита «Россия – Африка» заявил Президент РФ Владимир Путин.

По его словам, Россия приняла решение выйти из этого соглашения из-за принципиального нежелания Запада выполнять взятые на себя обязательства.

«За почти год действия этой сделки из Украины было экспортировано в общей сложности 32, 8 млн тонн грузов из которых более 70% поступили в страны с высоким и выше среднего уровня доходом. Прежде всего, в Евросоюз. А на долю таких стран, как Эфиопия, Судан, Сомали и ряда других, пришлось менее 3% от общего объема, менее 1 млн тонн. Россия пошла на эту сделку с учетом того, что будут выполнены обязательства о том, чтобы снять нелегитимные препятствия для поставок на мировые рынки российского зерна и удобрений. Ни одно из условий России выполнено не было», – сказал глава российского государства.

По его словам, «препятствия чинились» и для безвозмездной передачи минеральных удобрений нуждающимся странам.

«С учетом всех этих фактов мы отказались от дальнейшего продления этой сделки. Наша страна в состоянии заместить украинское зерно как на коммерческой основе, так и в виде безвозмездной помощи странам Африки. Тем более, в этом году у нас опять ожидается рекордный урожай зерна», – подчеркнул Путин.

О прекращении действия зерновой сделки в Кремле заявили 17 июля.