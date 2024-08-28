BFM TV: Дуров освобожден из-под стражи в зале суда

Задержанный вечером 24 августа во Франции основатель мессенджера Telegram Павел Дуров освобожден из-под стражи в зале суда. Об этом сообщает французский телеканал BFM TV.

При этом изменение статуса необходимо для допроса Дурова и возможного предъявления ему обвинения, отмечает канал.

Согласно французскому законодательству, максимальный срок предварительного содержания под стражей (за исключением особо тяжелых случаев) — 96 часов. После его истечения судья должен принять решение о судьбе задержанного: либо предъявить ему обвинение, либо отпустить на свободу.

Миллиардер был задержан из-за фактического отказа платформы сотрудничать с властями в ходе расследований случаев распространения незаконного контента.

Именно из-за нежелания сотрудничать бизнесмена подозревают в причастности к совершению 12 преступлений с помощью Telegram. Речь идет в том числе об отмывании денег, о создании организованной преступной группы с целью совершения правонарушений, о незаконном предоставлении криптографических инструментов и услуг.

Ранее стало известно, что прилетевшего из Азербайджана основателя Telegram, имеющего в том числе и французское гражданство, задержали в аэропорту Ле-Бурже под Парижем и поместили под стражу. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что решение о задержании Дурова не имеет политической подоплеки.