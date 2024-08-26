Павлу Дурову предъявили обвинение в 12 преступлениях

Дело, по которому допрашивают задержанного во Франции основателя Telegram Павла Дурова, касается 12 правонарушений. Об этом передает РИА Новости.

По словам Прокуратуры Парижа, в список входят такие пункты, как отмывание преступлений организованной преступной группой, создание организованной преступной группы с целью совершения правонарушений, незаконное предоставление различных криптографических инструментов и услуг.

Ранее стало известно, что Павла Дурова, имеющего в том числе и французское гражданство, задержали в аэропорту Ле-Бурже под Парижем и поместили под стражу. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что решение о задержании основателя Telegram не имеет политической подоплеки.