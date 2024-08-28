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Политика 28 августа 2024 09:51

WSJ: Макрон в 2018-м предлагал Дурову перенести в Париж штаб-квартиру Telegram

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В 2018 году Президент Франции Эмманюэль Макрон предлагал сооснователю мессенджера Telegram Павлу Дурову переместить штаб-квартиру компании в Париж. Об этом рассказали неназванные источники The Wall Street Journal.

Предложение прозвучало в ходе обеда в конфиденциальной обстановке — тогда же Макрон обсуждал с Дуровым предоставление ему гражданства этой страны.

«Дуров тогда отказался. По словам одного из источников, французский лидер даже обсуждал вопрос о предоставлении ему французского гражданства», – говорится в статье.

Ранее стало известно, что Павла Дурова, имеющего в том числе и французское гражданство, задержали в аэропорту Ле-Бурже под Парижем и поместили под стражу. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что решение о задержании основателя Telegram не имеет политической подоплеки.

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