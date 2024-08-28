Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
WSJ: Макрон в 2018-м предлагал Дурову перенести в Париж штаб-квартиру Telegram
В 2018 году Президент Франции Эмманюэль Макрон предлагал сооснователю мессенджера Telegram Павлу Дурову переместить штаб-квартиру компании в Париж. Об этом рассказали неназванные источники The Wall Street Journal.
Предложение прозвучало в ходе обеда в конфиденциальной обстановке — тогда же Макрон обсуждал с Дуровым предоставление ему гражданства этой страны.
«Дуров тогда отказался. По словам одного из источников, французский лидер даже обсуждал вопрос о предоставлении ему французского гражданства», – говорится в статье.
Ранее стало известно, что Павла Дурова, имеющего в том числе и французское гражданство, задержали в аэропорту Ле-Бурже под Парижем и поместили под стражу. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что решение о задержании основателя Telegram не имеет политической подоплеки.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»