Макрон заявил, что решение о задержании Дурова не является политическим

Решение о задержании основателя Telegram Павла Дурова во Франции не имеет политической подоплеки. Об этом на своей странице в Х ( бывшая соцсеть Twitter, заблокированная на территории РФ) написал Президент Франции Эмманюэль Макрон.

«Задержание главы Telegram на территории Франции было произведено в рамках продолжающегося расследования. Это ни в коем случае не политическое решение, – заявил французский лидер. – Выносить решения [по этому делу] должны судьи».

Он продолжил, что видит «много ложной информации о Франции» после случившегося, и подчеркнул, что его «страна как никогда привержена свободе слова и общения, инновациям и предпринимательству», передает ТАСС.

Ранее стало известно, что прилетевшего из Азербайджана основателя Telegram, имеющего в том числе и французское гражданство, задержали в аэропорту Ле-Бурже под Парижем и поместили под стражу. В воскресенье, 25 августа, он должен был предстать перед судом.