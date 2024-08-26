Дурову во Франции продлили срок содержания под стражей

Задержанному вечером 24 августа во Франции основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову суд продлил срок содержания под стражей еще на 48 часов. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на источники.

Согласно французскому законодательству, максимальный срок предварительного содержания под стражей — 96 часов. По их истечении судья должен принять решение о судьбе задержанного: либо предъявить ему обвинение, либо отпустить на свободу.

Теоретически в особо тяжелых случаях (речь идет о подозреваемых в торговле наркотиков или терроризме) содержание под стражей может длиться 120 или даже 144 часа.

При этом еще до 20 часов содержания в помещении уголовной полиции могут быть добавлены к этому сроку при необходимости доставки задержанного в суд, уточняет газета «Коммерсантъ».

Ранее стало известно, что прилетевшего из Азербайджана основателя Telegram, имеющего в том числе и французское гражданство, задержали в аэропорту Ле-Бурже под Парижем и поместили под стражу. В воскресенье, 25 августа, он должен был предстать перед судом.

Власти Франции считают Дурова соучастником незаконной деятельности — из-за недостаточной, на их взгляд, модерации мессенджера и отказа сотрудничать с правоохранителями. Ему могут предъявить обвинения, связанные с терроризмом, торговлей наркотиками, мошенничеством, отмыванием денег и преступлениями против детей.

Прокуратура Парижа пообещала прокомментировать ситуацию с задержанием Павла Дурова в понедельник, 26 августа.