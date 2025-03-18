«120 пар носков и 600 окопных свечей»: как жители Альметьевского района помогают фронту

В Год защитника Отечества важно рассказывать о тех, кто, оставаясь в тылу, ежедневно трудится ради поддержки бойцов на передовой. С первых дней спецоперации жители села Калейкино Альметьевского района РТ объединились и создали в местном Доме культуры штаб гуманитарной помощи. Здесь ежедневно кипит работа: волонтёры заготавливают всё необходимое для военнослужащих, вкладывая в свою работу заботу и теплоту.

За время существования штаба сельчане связали и отправили на фронт 120 пар тёплых носков, изготовили 60 литров домашней лапши и 600 окопных свечей, а также сплели 30 маскировочных сетей размером три на шесть метров.

Кроме того, школьники пишут письма и рисуют открытки для бойцов, а малыши из детсада вместе с воспитателями готовят чай, который согреет солдат на боевых позициях.

В штабе ежедневно трудятся 20 неравнодушных жителей. Присоединиться к команде может любой желающий. Для этого достаточно обратиться по телефону 8-965-615-24-01.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО.

«Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

Позднее Раис Татарстана рассказал о поддержке участников спецоперации и на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле.

«Очень большая работа по гуманитарной помощи. В каждый город, в каждый муниципалитет выезжаем, работаем. Население активно работает по сбору и наши компании: 4389 тонн сформировано и направлено», – заметил он.

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Также в зоне СВО бойцы получают от 210 тыс. рублей в месяц.