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Общество 20 мая 2024 08:15

На форуме в Казани представят дорожную карту развития книжной индустрии Татарстана

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На первом фестивале-форуме «Литературный флагман России» в Казани представят дорожную карту развития книжной индустрии Татарстана. Об этом сообщает газета «Республика Татарстан».

Отмечается, что для профессионалов подготовлена обширная образовательная программа, в том числе двухдневный интенсив «Креативные индустрии: перезагрузка книжной отрасли». Федеральные эксперты проведут лекции и также работу в группах, по результатам «мозгового штурма» представят дорожную карту развития книжной индустрии РТ.

Интенсив будет проходить в КХУ им. Н.И. Фешина, на базе которого год назад открылась первая в Татарстане школа креативных индустрий.

Всего в рамках форума «Литературный флагман России», который будет проходить в Казани с 23 по 25 мая, проведут более 60 мероприятий.

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