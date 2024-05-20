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На форуме в Казани представят дорожную карту развития книжной индустрии Татарстана
На первом фестивале-форуме «Литературный флагман России» в Казани представят дорожную карту развития книжной индустрии Татарстана. Об этом сообщает газета «Республика Татарстан».
Отмечается, что для профессионалов подготовлена обширная образовательная программа, в том числе двухдневный интенсив «Креативные индустрии: перезагрузка книжной отрасли». Федеральные эксперты проведут лекции и также работу в группах, по результатам «мозгового штурма» представят дорожную карту развития книжной индустрии РТ.
Интенсив будет проходить в КХУ им. Н.И. Фешина, на базе которого год назад открылась первая в Татарстане школа креативных индустрий.
Всего в рамках форума «Литературный флагман России», который будет проходить в Казани с 23 по 25 мая, проведут более 60 мероприятий.
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