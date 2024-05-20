Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Эксперт книжного форума в Казани: У большинства россиян литература в культурном коде
Россия является литературоцентричной страной, у основной части жителей литература внедрена в культурный код. Об этом сказала основатель центра развития креативных индустрий «Креативный путь», член правления и председатель комитета Российского книжного союза по региональному развитию Елена Гребенева, комментируя значимость первого фестиваля-форума «Литературный флагман России», который пройдет в Казани.
«Наша страна литературоцентричная, у большинства из нас, россиян, литература в культурном коде. Мы знаем, как в периоды глобальных изменений именно книга выступала фундаментом, помогая человеку сохранить устойчивость или обрести новую опору», — рассказала Гребенева в беседе с газетой «Республика Татарстан».
По ее словам, сегодня отечественная книжная индустрия проживает период трансформации, связанный не только с цифровыми технологиями и новыми сценариями потребления контента, но и с определением своей роли как участника глобальных изменений.
«Смыслы и ценности становятся гораздо важнее, чем экономические эффекты. Книжная отрасль должна понимать эту ответственность и обращать внимание на те смыслы, какие она транслирует обществу», — уверена эксперт.
Всего в рамках форума «Литературный флагман России», который будет проходить в Казани с 23 по 25 мая, проведут более 60 мероприятий.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»