Эксперт книжного форума в Казани: У большинства россиян литература в культурном коде

Россия является литературоцентричной страной, у основной части жителей литература внедрена в культурный код. Об этом сказала основатель центра развития креативных индустрий «Креативный путь», член правления и председатель комитета Российского книжного союза по региональному развитию Елена Гребенева, комментируя значимость первого фестиваля-форума «Литературный флагман России», который пройдет в Казани.

«Наша страна литературоцентричная, у большинства из нас, россиян, литература в культурном коде. Мы знаем, как в периоды глобальных изменений именно книга выступала фундаментом, помогая человеку сохранить устойчивость или обрести новую опору», — рассказала Гребенева в беседе с газетой «Республика Татарстан».

По ее словам, сегодня отечественная книжная индустрия проживает период трансформации, связанный не только с цифровыми технологиями и новыми сценариями потребления контента, но и с определением своей роли как участника глобальных изменений.

«Смыслы и ценности становятся гораздо важнее, чем экономические эффекты. Книжная отрасль должна понимать эту ответственность и обращать внимание на те смыслы, какие она транслирует обществу», — уверена эксперт.

Всего в рамках форума «Литературный флагман России», который будет проходить в Казани с 23 по 25 мая, проведут более 60 мероприятий.