Дискуссия о цифровизации книжной отрасли откроет форум «Литературный флагман» в Казани

С 23 по 25 мая в Казани состоится первый фестиваль-форум «Литературный флагман России». Откроет мероприятие панельная дискуссия, посвященная 10-летию конкурса «Самый читающий регион», сообщает «Республика Татарстан».

Участниками мероприятия станут победители и призеры творческого состязания — в прошлом году, к слову, победу в нем одержал Татарстан. Гости смогут узнать о лучших практиках по популяризации книжной культуры, развитии отрасли. Основной темой станут глобальные тренды отрасли, в частности ее дальнейшая цифровизация.

Специалисты расскажут о создании интернет-энциклопедий на языках малых народов и других новинках. Обсудят собравшиеся и ИИ — этой теме посвящена панельная дискуссия «Книжный интеллект в окружении искусственного». К ней присоединятся ректор Литинститута им. А.М. Горького, писатель Алексей Варламов, директор издательства «Эксмо» Евгений Капьев и ряд других экспертов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в рамках первого форума в Казани запланировано более 60 различных мероприятий.