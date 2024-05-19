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На литературном форуме в Казани обсудят, что будут ставить на книжную полку в 2050 году
Первый фестиваль-форум «Литературный флагман России» будет проходить в Казани с 23 по 25 мая. В его рамках состоится питчинг проектов-финалистов второго международного конкурса молодежных проектов «Книга будущего» – экспертный совет определит победителя и призеров. Об этом сообщает «Республика Татарстан».
Представленные проекты отраслевые эксперты обсудят на круглом столе «Книга будущего: что будут ставить на полку в 2050 году?». Участники обсудят, как трансформируется книжная индустрия к середине 21-го века, ответят на вопрос, помогают ли социальные сети в продвижении чтения и литературы или заменяют их.
Конкурс проводит РКС совместно с Московским политехническим университетом. Его глобальная цель – вернуть России статус самой читающей страны в мире.
Всего в рамках форума «Литературный флагман России» пройдет более 60 мероприятий.
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