На литературном форуме в Казани обсудят, что будут ставить на книжную полку в 2050 году

Первый фестиваль-форум «Литературный флагман России» будет проходить в Казани с 23 по 25 мая. В его рамках состоится питчинг проектов-финалистов второго международного конкурса молодежных проектов «Книга будущего» – экспертный совет определит победителя и призеров. Об этом сообщает «Республика Татарстан».

Представленные проекты отраслевые эксперты обсудят на круглом столе «Книга будущего: что будут ставить на полку в 2050 году?». Участники обсудят, как трансформируется книжная индустрия к середине 21-го века, ответят на вопрос, помогают ли социальные сети в продвижении чтения и литературы или заменяют их.

Конкурс проводит РКС совместно с Московским политехническим университетом. Его глобальная цель – вернуть России статус самой читающей страны в мире.

Всего в рамках форума «Литературный флагман России» пройдет более 60 мероприятий.