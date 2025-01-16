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Общество 16 января 2025 17:59

Берегоукрепление Волги в районе «Новой Портовой» в Казани проведут в четыре этапа

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Берегоукрепление Волги в районе «Новой Портовой» в Казани проведут в четыре этапа
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Реновация территории «Новая Портовая» в Казани станет продолжением проекта развития города на берегу Волги. Об этом сообщил сегодня министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков на итоговой коллегии в Казани.

«Казань — единственный город на Волге, который не имеет выхода к реке. В прошлом году по поручению и при поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова с привлечением средств федерального бюджета началось строительство первой части первого этапа гидротехнического сооружения „Новая Портовая“. Берегоукрепление протяженностью 12 километров планируется реализовать в четыре этапа», — сказал он.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что первый этап строительства гидротехнического сооружения «Новая Портовая» в Казани обойдется более чем в 333 млн рублей. Провести работы планируют до 30 июня 2025 года. Согласно смете, подрядчику предстоит провести комплекс подготовительных работ, а также устройство подпорной стенки.

Позднее стало известно, что 200 млн рублей на объект направили из Правительства России.

Фоторепортаж: Владимир Васильев
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#Экология #Александр Шадриков #река Волга
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