Выход Казани к Волге, изучение Голубых озер и ирбисов: планы экологов Татарстана на год

О сокращении вредоносных выбросов в воздух и воду, обустройстве берега Волги и проекте по возрождению популяции снежных барсов на Алтае с участием ученых Татарстана шла речь сегодня на заседании коллегии Министерства экологии и природных ресурсов РТ.





В Казани состоялось заседание коллегии Министерства экологии и природных ресурсов РТ

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

За семь лет на природоохранные мероприятия направлено почти 72 млрд рублей

В общей сложности за прошедшие семь лет из бюджетов всех уровней на природоохранные мероприятия в Татарстане направлено 71,8 млрд рублей. В том числе более 41 млрд – вклад предприятий.

«С 2019 года мы активно работали над реализацией национального проекта «Экология». В рамках шести федеральных проектов выполнено 30 мероприятий на общую сумму более 21 млрд рублей. Помимо федеральных средств многие мероприятия проводятся за счет республиканского финансирования, местных бюджетов и внебюджетных источников», – сообщил министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков.

За прошлый год доходы от экологических платежей без учета НДПИ в части углеводородного сырья составили 1,8 млрд рублей, а расходы на охрану окружающей среды превысили 11 млрд рублей.

«Татарстан – лидер в Приволжском федеральном округе по объему инвестиций в охрану окружающей среды», – отметил Шадриков.

В прошлом году была завершена реконструкция биологических очистных сооружений Казани Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Очистные построили, но есть вопросы к эксплуатации»

Реконструкция биологических очистных сооружений (БОС) Казани – самого крупного очистного сооружения в Татарстане – завершена в прошлом году благодаря федеральному проекту «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология». Всего было построено и реконструировано 13 объектов. Благодаря республиканской программе с 2018 года в республике отремонтировано 36 очистных сооружений.

«Да, построить – построили, но проверки в рамках правительственной комиссии и по поручению Совбеза показали, что есть вопросы к эксплуатации. Обращаюсь к главам районов – заявки на включение этих объектов в программу подавали вы. Ваша задача – держать на контроле их эксплуатацию», – заметил Александр Шадриков.

Благодаря той же федеральной программе параллельно с реконструкцией БОС Казани проводилась рекультивация иловых полей. При поддержке Минприроды России сроки рекультивации перенесены на 2025 год по объективным причинам, напомнил он.

Параллельно с реконструкцией БОС Казани проводилась рекультивация иловых полей Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Первой причиной послужили аномальные погодные условия – прошлой зимой выпало много снега, из-за чего иловые карты обводнились. Вторая причина заключалась в том, что нужно было заменить импортные реагенты на российский аналог из-за санкций.

«По завершении этого пилотного проекта в хозяйственный оборот вернется более 140 гектаров земли в черте Казани», – добавил Шадриков.

Земли после рекультивации иловых полей и реновация территории «Новая Портовая» в Казани станут продолжением проекта развития города на берегу Волги.

«Казань – единственный город на Волге, который не имеет выхода к этой реке (благоустроенного общественного пространства, – прим. Т-и). В прошлом году по поручению и при поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова с привлечением средств федерального бюджета началось строительство первой части первого этапа гидротехнического сооружения «Новая Портовая». Берегоукрепление протяженностью 12 километров планируется реализовать в четыре этапа», – сказал министр экологии.

В Татарстане запланирована экореабилитация реки Ноксы Фото: © «Татар-информ»

В 2025 году стартуют работы по расчистке Мелекески, а позже – по реабилитации Ноксы

С 2025 года по поручению Президента России Владимира Путина в России стартуют мероприятия нового национального проекта «Экологическое благополучие». В Татарстане по федеральному проекту «Вода России» начнется второй этап расчистки русла реки Мелекески.

«Также запланирована экореабилитация реки Ноксы. Это инициатива наших коллег – регионального отделения Российского экологического общества, которую поддержал Раис Татарстана. Мероприятия по расчистке должны стартовать в 2028 году, но мы ставим задачу начать экореабилитацию раньше», – сказал Шадриков.

В республике наблюдается снижение превышений ПДК загрязняющих веществ в поверхностных водах на водоемах Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Он также сообщил об итогах мониторинга водных объектов региона.

«С 2019 года видим положительную динамику – идет снижение превышений ПДК (предельно допустимой концентрации, – прим. Т-и) загрязняющих веществ в поверхностных водах на водоемах республики. За пять лет фактов превышений стало в 1,3 раза меньше», – отметил министр.

В прошлом году специалисты провели более 35 тыс. исследований проб. Выявлено более 4 тыс. превышений, что составляет 11,8% от общего количества. Для сравнения: в 2023 году показатель составлял 12,2%.

«За последние годы мы видим улучшение качества воды в ряде водоемов. Количество и кратность превышений уменьшилось, а это значит, что водный объект соответствуют более высоким стандартам чистоты», – пояснил Шадриков.

Александр Шадриков: «Динамика есть, но есть и болевые точки. По-прежнему получаем жалобы от жителей северной части Казани на качество атмосферного воздуха» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На четверть снизились объемы вредных выбросов в атмосферу

На фоне устойчивого снижения общего объема вредных выбросов в атмосферу за 30 лет в Татарстане пока еще остаются «болевые точки». Экологи продолжают получать жалобы от жителей северной части Казани на качество атмосферного воздуха.

«Статистика показывает устойчивое снижение общего объема выбросов в атмосферу. За 30 лет при росте ВРП в три раза в сопоставимых ценах снижение составило 24%. Динамика есть, но есть и болевые точки. По-прежнему получаем жалобы от жителей северной части Казани на качество атмосферного воздуха. Эти обращения обоснованы», — сказал Шадриков.

В ходе мониторинга в 2024 году выявлено 1660 превышений, что составляет примерно 0,038% от общего количества проведенных измерений по республике. В сравнении с прошлым годом этот показатель ухудшился практически в два раза.

«75% всех превышений зафиксировано на двух станциях – в Осиново и ЖК «Салават Купере». В 99% случаев это превышения по сероводороду. Информация обо всех превышениях с перечнем возможных источников выбросов, определенных по сводной базе данных, направляется в Росприроднадзор для принятия мер реагирования, так как все эти источники – объекты федерального надзора. В прошлом году мы направили 97 таких писем», — пояснил Александр Шадриков.

В связи с запуском новой карты полигона «Восточный» Росприроднадзору необходимо обеспечить строгий контроль за его эксплуатацией Фото: © «Татар-информ»

Одним из источников сероводорода стал мусорный полигон на улице Химической. Еще в 2023 году руководство УК «ПЖКХ» сообщило о закрытии полигона в кратчайшие сроки и о подготовке совместно с исполкомом города документов на рекультивацию объекта с внедрением системы дегазации, напомнил министр.

«Коллеги, не рассчитывайте на федеральное финансирование. Объекты, где есть эксплуатирующие организации, не могут быть включены в федеральные проекты. Рекультивация — обязанность эксплуатирующей организации, в данном случае УК «ПЖКХ». Контроль – за Росприроднадзором», — подчеркнул Шадриков, обращаясь к представителям регоператора.

По его словам, несмотря на то что объект закрыт, он по-прежнему вносит вклад в загрязнение воздуха в северной части Казани. Министр также отметил, что в связи с запуском новой карты полигона «Восточный» Росприроднадзору необходимо обеспечить строгий контроль за его эксплуатацией.

Татарстан участвует в проекте по возрождению и изучению популяции снежных барсов Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Казань примет международную конференцию по вопросам сохранения снежных барсов

Благодаря поддержке Рустама Минниханова Татарстан участвует в проекте по возрождению и изучению популяции снежных барсов. В 2024 году в Майминском районе Алтая – естественном ареале обитания ирбиса – при участии компании «Татнефть» были построены основные объекты центра «Снежный барс».

Инфраструктура центра представлена современным научно-исследовательским корпусом с лабораторией, жилыми домами для научных сотрудников, ветеринарным и хозяйственным блоком, вольерным комплексом. Научные исследования будут проводиться с участием ученых Татарстана.

«Горный Алтай – ареал обитания снежных барсов. Благодаря огромной поддержке «Татнефти» на сегодняшний день центр снежного барса построен. Коллеги из Кыргызстана нас поддержали, в центр «Карым» привезены три снежных барса», – отметил Александр Шадриков.

Интерес Татарстана к проекту не случаен, ведь снежный барс – символ региона Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Снежный барс – редкий вид, занесенный в Красную книгу, его ареал обитания – в 12 странах. Ирбис находится под угрозой исчезновения, по всей России начитывается до 80 особей. Интерес Татарстана к проекту не случаен, ведь снежный барс – символ региона.

«Это не просто имиджевый проект, это вклад в сохранение биоразнообразия. Это не просто имидж, это вклад в историю. <…> Снежный барс для нас не просто на гербе. По нашему гербу нас узнают. А для тюрков это еще и тотемное животное», – подчеркнул Шадриков.

Благодаря соглашению с Межрегиональной ассоциацией «Центр по изучению и сохранению снежного барса «Ирбис» в марте этого года Казань примет международную конференцию «Изучение и сохранение снежного барса в мире. Объединение усилий». В ее работе примут участие представители ряда стран: Индии, Китая, Таджикистана, Кыргызстана, Непала. Главным итогом встречи станет подписание совместного меморандума.

Рифкат Минниханов сообщил, что затраты на природоохранные мероприятия в регионе из года в год растут Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В 2025 году продолжатся исследования Голубых озер

Татарстан на протяжении последних лет находится в тройке лидеров в общем рейтинге научно-технологического развития регионов России, сообщил президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов.

«Надеюсь, что в отчетах за 2024 год будут отражены те значительные объемы затрат из бюджета на реализацию природоохранных мероприятий, которые будут способствовать существенному повышению позиций республики в национальном рейтинге по показателю «удельный вес средств бюджетов в объеме затрат на инвестиционную деятельность», – отметил он.

Минниханов сообщил, что затраты на природоохранные мероприятия в регионе из года в год растут. По данным за 2023 год, они составили рекордные 34 млрд рублей.

Президент Академии наук РТ предложил в текущем году продолжить экологические исследования Голубых озер Фото: © «Татар-информ»

Он также рассказал, что Академией наук РТ в 2024 году были выполнены экологические исследования Голубых озер для разработки рекомендаций по регулированию рекреационной нагрузки на уникальный природный объект.

«Считаю целесообразным продолжить эту важную работу в текущем году в тесном взаимодействии с Минэкологии, Госкомитетом РТ по биоресурсам и Дирекцией по природным территориям Института развития городов РТ», – отметил Мииниханов.

Эта работа имеет особое значение, поскольку в Татарстане принята Концепция научно-популярного туризма. Минниханов предложил сформировать разнообразные тематические туристические маршруты. К примеру, экологический или научный.

Подписано соглашение о взаимодействии между Минэкологии РТ и «Нижнекамскнефтехимом» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На заседании коллегии было подписано соглашение о взаимодействии между министерством и «Нижнекамскнефтехимом». Этот документ подтверждает продолжение передачи данных в систему экологического мониторинга, включая информацию с новых постов контроля. С 2017 года «Нижнекамскнефтехим» активно сотрудничает с Министерством экологии, предоставляя ежедневные данные с постов контроля атмосферы. С 2020 года информация с пяти стационарных постов, оборудованных автоматическими газоанализаторами, а также передвижного экологического поста передается в онлайн-режиме.

Вместе с тем сегодня «Казаньоргсинтез» сообщил, что первым в химической отрасли начал использовать экобота для мониторинга атмосферного воздуха. Передвижная минилаборатория может проводить контроль состояния воздуха на территории предприятия, на границе санитарно-защитной зоны, а также за ее пределами. Он работает как автономно, так и под управлением оператора. Техническое оснащение позволяет проводить мониторинг по 9 показателям качества воздуха одновременно.