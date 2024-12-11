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На Новой Портовой в Казани появятся бульвары с выходом к набережной и парк — эскизы
Стало известно, какими будут первые общественные пространства, которые появятся на территории Новой Портовой в Казани. Разработкой их концепции занималась архитектурная студия Orchestra, которая создала в том числе стратегию развития Казанки до 2030 года, сообщает пресс-служба ГК «СМУ-88».
Проект, получивший название «Сады портовой бухты», подготовлен для строящегося жилого комплекса «Яналиф». Будет благоустроено более 4 гектаров из 6 гектаров, занимаемых объектами. Здесь появятся пять видов общественных пространств, четыре из которых смогут посещать все желающие.
Так, на территории садов разобьют парк с полем для мини-футбола и волейбола, игровыми и прогулочными зонами, променадами и полянами, на которых отдыхающие смогут проводить пикники. Также планируется создание площади, на которой предусмотрены игровая зона для детей и прогулочные зоны. Ожидается, что пространство привлечет музыкантов и уличные театры.
Третьим элементом «Садов портовой бухты» станет центральная улица, где разместятся коммерческие предприятия, будут проводиться временные выставки, галереи и арт-инсталляции. Выходом к набережной станут зеленые бульвары, которые сделают пешеходными. Также планируется создание приватных дворов, пользоваться которыми смогут только местные жители.
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