Бердымухамедову показали выросшего алабая Акдуса, подаренного им Минниханову
Национальному лидеру туркменского народа, Председателю Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову показали выросшего алабая Акдуса, некогда подаренного им Раису Татарстана Рустаму Минниханову. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова, а затем подтвердил сам Рустам Минниханов.
При этом экс-президенту Туркменистана рассказали об успехах пса, который успел стать чемпионом России, умеет «всё, что положено знать служебной собаке» («сидеть, ждать, лежать») и «очень хорошо охраняет, замечательный сторож».
«Аркадаг (самый распространенный титул Гурбангулы Бердымухамедова – прим. Т-и) вдохновился и … принял решение направить еще две пары алабаев в республику!» – добавила Лилия Галимова, излагая разговор в своем канале в мессенджере МАКС.
«Аркадаг тагын ике пар Алабай җибәрергә вәгъдә итте. Хәзер инде Акдусның дуслары булачак (в переводе – „Аркадаг пообещал отправить еще две пары алабаев. Теперь у Акдуса будут друзья“)», – написал позднее Раис РТ в своем канале.
Щенка алабая белого окраса Рустаму Минниханову подарил в 2021 году Гурбангулы Бердымухамедов, бывший тогда Президентом Туркменистана. Раис Татарстана регулярно делится фотографиями домашнего питомца.
Гурбангулы Бердымухамедов накануне прибыл в Казань для участия в XVII Международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: КазаньФорум».
Видео: канал Лилии Галимовой в мессенджере МАКС.