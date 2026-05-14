Бердымухамедову показали выросшего алабая Акдуса, подаренного им Минниханову

Фото: max.ru/rustamminnikhanov

Национальному лидеру туркменского народа, Председателю Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову показали выросшего алабая Акдуса, некогда подаренного им Раису Татарстана Рустаму Минниханову. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова, а затем подтвердил сам Рустам Минниханов.

При этом экс-президенту Туркменистана рассказали об успехах пса, который успел стать чемпионом России, умеет «всё, что положено знать служебной собаке» («сидеть, ждать, лежать») и «очень хорошо охраняет, замечательный сторож».

«Аркадаг (самый распространенный титул Гурбангулы Бердымухамедова – прим. Т-и) вдохновился и … принял решение направить еще две пары алабаев в республику!» – добавила Лилия Галимова, излагая разговор в своем канале в мессенджере МАКС.

«Аркадаг тагын ике пар Алабай җибәрергә вәгъдә итте. Хәзер инде Акдусның дуслары булачак (в переводе – „Аркадаг пообещал отправить еще две пары алабаев. Теперь у Акдуса будут друзья“)», – написал позднее Раис РТ в своем канале.

Щенка алабая белого окраса Рустаму Минниханову подарил в 2021 году Гурбангулы Бердымухамедов, бывший тогда Президентом Туркменистана. Раис Татарстана регулярно делится фотографиями домашнего питомца.

Гурбангулы Бердымухамедов накануне прибыл в Казань для участия в XVII Международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: КазаньФорум».

Видео: канал Лилии Галимовой в мессенджере МАКС.