В Казанском Кремле состоялась встреча Минниханова и Бердымухамедова

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился в Казанском Кремле с Национальным Лидером туркменского народа, председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, который прибыл в Казань для участия в Международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: КазаньФорум». Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Минниханов поблагодарил Бердымухамедова за участие в форуме и внимание к развитию сотрудничества с Татарстаном.

«Мы вам очень благодарны за поддержку "КазаньФорума". В этом году вы возглавляете представительную делегацию. Сегодня мы открыли ярмарку "Казань халяль маркет" – у Туркменистана один из самых больших стендов», – подчеркнул Раис республики.

Он также отметил, что Туркменистан подготовил крупную выставочную экспозицию в рамках форума и оказывает Татарстану поддержку по различным направлениям взаимодействия.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Бердымухамедов, в свою очередь, поблагодарил за приглашение в Казань и передал наилучшие пожелания от имени Президента Туркменистана.

«Международный экономический форум "Россия – Исламский мир: КазаньФорум" проходит уже в 17 раз. С каждым годом он набирает все больший авторитет на международной арене», – заявил председатель Халк Маслахаты Туркменистана.

Во время встречи Бердымухамедов также позвонил Президенту России Владимиру Путину, сообщил, что находится в Казани, и передал привет из Татарстана.

Минниханов подчеркнул, что отношения России и Туркменистана успешно развиваются в духе дружбы и добрососедства. По его словам, значительную роль в этом играют руководство двух стран и лично Владимир Путин.

«Туркменистан и Россия – стратегические партнеры на долгосрочной основе. Я выражаю благодарность Владимиру Путину за то, что он создает для нас хорошие, благоприятные условия», – добавил Бердымухамедов.