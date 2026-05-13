Минниханов встретил Бердымухамедова в аэропорту Казани
Национальный Лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов прибыл в Казань для участия в XVII Международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: КазаньФорум».
В международном аэропорту столицы Татарстана гостя встретил Раис республики Рустам Минниханов. О визите сообщила руководитель пресс-службы Раиса Татарстана Лилия Галимова.
«Первый чак-чак пошел!» – написала Галимова, комментируя встречу туркменской делегации в аэропорту Казани.
ХVII Международный экономический форум «Россия – Исламский мир: КазаньФорум» продлится с 12 по 17 мая.