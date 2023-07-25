Белый дом заявил, что США не поддерживают атаки вглубь территории России

Власти Соединенных Штатов не поддерживают атаки украинских сил в глубине территории России. Об этом на брифинге заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя налет беспилотников на Москву.

«Мы ясно давали понять, что в целом мы не поддерживаем атаки внутри России», — подчеркнула представитель американской администрации.

Вместе с тем Жан-Пьер напомнила, что США считают Крым, по которому накануне также нанесли удар дроны, украинской территорией. Кроме того, она возложила ответственность за продолжающееся противостояние на Россию и заметила, что руководство РФ могло бы быстро восстановить мир, просто отведя свои войска.

Upd. (6.33): В понедельник, 24 июля, примерно в четыре часа утра беспилотники ВСУ попытались атаковать Москву. Они попали в нежилые дома на Комсомольском проспекте и на проспекте Лихачева. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что пострадавших нет. В Министерстве обороны РФ заявили, что оба украинских дрона были сбиты. На самой Украине атаку назвали «спецоперацией» военной разведки.

В ту же ночь, по информации властей Крыма, над полуостровом было сбито 11 беспилотников. По данным Минобороны РФ, в атаке участвовали 17 БПЛА, три из которых были уничтожены ПВО, а остальные — подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. При этом под Джанкоем пострадал склад боеприпасов, из-за чего жителей близлежащих сел в радиусе 5 километров пришлось эвакуировать.