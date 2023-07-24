В Минобороны РФ прокомментировали информацию об атаке беспилотников в Крыму

В Минобороны России прокомментировали сообщения об атаке украинских беспилотников на территории полуострова Крым.

«В течение ночи 24 июля пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку семнадцатью беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории полуострова Крым», – указано в сообщении.

Отмечается, что четырнадцать беспилотников были подавлены средствами РЭБ, из которых одиннадцать – потерпели крушение в акватории Черного моря, и еще три упали на территории полуострова. Кроме того, три беспилотника были уничтожены средствами ПВО.

Как указано в сообщении, в результате пресеченной атаки никто не пострадал.