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На Украине атаку беспилотников на Москву назвали «спецоперацией» военной разведки
Произошедшая сегодня утром атака беспилотников на Москву была «специальной операцией» Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины. Об этом со ссылкой на источники пишут Agence France-Presse и «Украинская правда».
«Сегодняшняя атака беспилотников на Москву — это спецоперация ГУР», — заявил AFP сотрудник украинского военного ведомства.
«Кооперация волонтеров и структуры (ГУР — прим. Т-и) дает хорошие результаты, продолжение следует», — отметил в свою очередь в беседе с украинским изданием представитель «сектора безопасности и обороны».
Около 4 часов утра дроны попытались атаковать столицу России. Беспилотники попали в нежилые дома на Комсомольском проспекте и на проспекте Лихачева. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что пострадавших нет. В Министерстве обороны РФ заявили, что оба украинских беспилотника были сбиты.
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