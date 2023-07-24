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Политика 24 июля 2023 14:55

На Украине атаку беспилотников на Москву назвали «спецоперацией» военной разведки

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На Украине атаку беспилотников на Москву назвали «спецоперацией» военной разведки
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Произошедшая сегодня утром атака беспилотников на Москву была «специальной операцией» Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины. Об этом со ссылкой на источники пишут Agence France-Presse и «Украинская правда».

«Сегодняшняя атака беспилотников на Москву — это спецоперация ГУР», — заявил AFP сотрудник украинского военного ведомства.

«Кооперация волонтеров и структуры (ГУР — прим. Т-и) дает хорошие результаты, продолжение следует», — отметил в свою очередь в беседе с украинским изданием представитель «сектора безопасности и обороны».

Около 4 часов утра дроны попытались атаковать столицу России. Беспилотники попали в нежилые дома на Комсомольском проспекте и на проспекте Лихачева. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что пострадавших нет. В Министерстве обороны РФ заявили, что оба украинских беспилотника были сбиты.

#спецоперация на Украине #беспилотники
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