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Происшествия 24 июля 2023 07:45

Два нежилых здания в Москве атаковали беспилотники

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Сегодня рано утром БПЛА нанесли удары по двум нежилым зданиям в Москве, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, серьезных разрушений нет, никто не пострадал.

На месте происшествия работают все оперативные службы столицы.

#Москва #спецоперация на Украине
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