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Глава Крыма Аксенов заявил об одиннадцати сбитых беспилотниках
В Крыму сбито силами ПВО и подавлено средствами РЭБ 11 беспилотников, сообщил губернатор Сергей Аксенов.
«В небе над Крымом сбито силами ПВО и подавлено средствами РЭБ 11 БПЛА противника. Произошло попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе. Также обломками БПЛА поврежден частный дом в Кировском районе», – указано в сообщении.
Кроме того, принято решение об эвакуации населения близлежащих сел в радиусе 5 километров от места ЧП в Джанкойском районе в пункты временного размещения.
Отмечается, что все профильные службы работают на местах. По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал.
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