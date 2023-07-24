Глава Крыма Аксенов заявил об одиннадцати сбитых беспилотниках

В Крыму сбито силами ПВО и подавлено средствами РЭБ 11 беспилотников, сообщил губернатор Сергей Аксенов.

«В небе над Крымом сбито силами ПВО и подавлено средствами РЭБ 11 БПЛА противника. Произошло попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе. Также обломками БПЛА поврежден частный дом в Кировском районе», – указано в сообщении.

Кроме того, принято решение об эвакуации населения близлежащих сел в радиусе 5 километров от места ЧП в Джанкойском районе в пункты временного размещения.

Отмечается, что все профильные службы работают на местах. По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал.