Погибшие из-за атаки БПЛА в Нижнекамске девушки работали воспитателями детсада. Сегодня их проводили в последний путь, сообщает НТР 24.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в результате атаки БПЛА на Нижнекамск погибли две девушки. Они находились в автомобиле на перекрестке улицы 30 лет Победы и Студенческой в момент атаки. Еще два человека в той машине получили тяжелые травмы, сейчас находятся под наблюдением врачей.

Одна из погибших – Раиля. Она приехала учиться в Нижнекамский педколледж из Самарской области. Вторая погибшая – Диана, приехавшая из Елабужского района РТ. По словам знакомых, девушки были отличными студентками и после получения дипломов сразу начали работать по профессии.