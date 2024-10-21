Беляев о поддержке СВО: «Сегодня как никогда важно быть большой, дружной командой»

Сегодня на деловом понедельнике глава Менделеевского района Радмир Беляев затронул тему спецоперации и помощи землякам-бойцам.

«В это непростое время наша главная задача в тылу — объединиться и помочь военнослужащим. Они защищают нас, а мы помогаем им. Сегодня как никогда нам важно быть одной большой, дружной командой в поддержке наших солдат», — заявил глава района.

Беляев рассказал, что в районе продолжается работа по плетению маскировочных сетей. Из села Татарские Челны волонтеры отправили масксети защитникам-землякам.

«Маскировочные сети являются необходимым элементом камуфляжа. Благодаря своей раскраске они помогают бойцам скрывать свою технику и позиции от врага. При этом важно соблюдать правила их плетения — цвет сетей обязательно должен быть схожим с цветом окружающей местности, в районе которой ведутся боевые действия», — поделился спикер.

Также активисты ТОС «Поселок» продолжают работу по плетению сетей, нашлемников, костюмов для снайперов и разведчиков, сбору теплых необходимых вещей, материалов, одежды для госпиталя. «Гуманитарную помощь, собранную от населения, они передают волонтерам, которые доставляют лично адресатам — бойцам СВО по заявке», — сообщил Беляев.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Менделеевск отправил 9 тонн гуманитарного груза в зону СВО и жителям подшефных городов.

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