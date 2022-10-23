Белгородский губернатор заявил об увеличении числа пострадавших при обстреле Шебекина

При обстреле приграничного города Шебекино в Белгородской области получили ранения 13 человек, двое погибли. Об увеличении числа пострадавших в результате атаки, состоявшейся накануне, 22 октября, рассказал руководитель региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Сегодня в медучреждение обратился еще один пострадавший с черепно-мозговой травмой, он госпитализирован», — сообщил губернатор.

Гладков также напомнил, что обстрел «унес жизни двух человек, один из которых молодой четырнадцатилетний парень». Из 12 раненых, о которых стало известно ранее, пятеро находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Еще семерым была оказана медицинская помощь, и теперь они долечиваются амбулаторно, уточнил глава области.

Кроме того, Вячеслав Гладков оценил нанесенный материальный ущерб. Пострадали три торговых центра, «два из которых фактически перестали существовать». По информации губернатора, они принадлежали одному и тому же владельцу, причем имущество не было застраховано.

«Здесь полностью коммерческая история. <…> Потери катастрофические. Скорее всего, буду обращаться за помощью в Правительство Российской Федерации. Сами мы уже эти объемы не сможем вытянуть», — констатировал он.

Помимо прочего, пострадало много автомобилей, «несколько сожжено полностью». Гладков пообещал помочь владельцам машин с компенсацией затрат или восстановлением транспортных средств.

С начала специальной военной операции на Украине граничащие с этой страной регионы России, включая Белгородскую область (и в том числе — город Шебекино), подвергаются обстрелам с ее территории. На этой неделе Президент РФ Владимир Путин, инициировавший спецоперацию 24 февраля, ввел в этих субъектах Федерации средний уровень реагирования.