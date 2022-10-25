Белгородский губернатор рассказал об очередном обстреле приграничных территорий
В Белгородской области обстрелу подверглись находящиеся неподалеку от границы с Украиной населенные пункты — село Тишанка Волоконовского района и село Вериговка Валуйского городского округа. Об этом заявил руководитель региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«В результате обстрела села Тишанка Волоконовского района зафиксированы повреждения в 5 частных домовладениях. Пострадавших нет», — написал губернатор, уточнив, что все оперативные и аварийные службы выехали на место.
Кроме того, по словам главы области, оказались обстреляны пограничные пункты перехода в Валуйском и Шебекинском городских округах. В результате опять-таки никто не пострадал, однако «в Вериговке есть разрушения в двух соседних с переходом домовладениях».
С начала специальной военной операции на Украине граничащие с этой страной регионы России, включая Белгородскую область, подвергаются обстрелам с ее территории. В частности, 22 октября оказался обстрелян город Шебекино: погибли два человека, а еще 13 получили ранения.
На прошлой неделе Президент РФ Владимир Путин, инициировавший спецоперацию 24 февраля, ввел в приграничных субъектах Федерации средний уровень реагирования.