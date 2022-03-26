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Спорт
26 марта 2022  13:52
Артур Халилуллов

Бегич приостановил контракт и покинул «Рубин»

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Защитник Сильвие Бегич приостановил свой контракт с «Рубином» до лета 2022 года и покинул казанский клуб. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Ранее аналогичное решение принял полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия.

Напомним, до Кварацхелии официально контракты с «Рубином» приостановили три легионера: Андерс Дрейер, перешедший в датский «Митьюлланд», Сеад Хакшабанович, пополнивший состав шведского «Юргордена», и Филип Уремович.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала большой материал о причинах и последствиях отъезда Хвичи Кварацхелии из «Рубина».

#Рубин #РПЛ #футбол
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