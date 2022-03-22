Хвича и три чемодана денег: «Рубину» не стоит лить слезы по уходу грузинского вундеркинда

Уход Хвичи Кварацхелии из «Рубина» – на 95% свершившийся факт. Однако вряд ли потеря главной звезды казанского клуба серьезно скажется на игре команды Слуцкого в нынешнем сезоне. О том, почему болельщикам «Рубина» не стоить горевать из-за ухода грузинского полузащитника, – в материале спортивной редакции «Татар-информа».

«Останусь ли я в “Рубине”? Пока не знаю», – сказал Хвича Кварацхелия после игры в Москве

Фото: официальный сайт ФК «Рубин» rubin-kazan.ru

Три чемодана: много или мало?

Сразу после разгромного поражения в матче с ЦСКА Хвича Кварацхелия, который исполнял роль капитана казанской команды, покинул расположение команды и прямиком из Москвы отправился в расположение сборной Грузии. Футболиста, покидающего территорию стадиона, заметили журналисты – при себе Хвича имел три чемодана вещей. Много ли это или мало для недельного отъезда в Грузию на товарищеские матчи, сказать сложно. Однако очевидно, что с учетом нынешней геополитической обстановки и проблем с перелетами, уезжающим из России нужно быть готовым ко всему.

Так что вполне вероятно, что раньше лета молодой талант в Казань уже не вернется. И это в лучшем случае. В худшем игра против ЦСКА для Хвичи так и останется прощальной. Тем более в СМИ начали появляться сообщения об угрозах семье футболиста в случае, если тот вернется обратно в Казань. Может, и неудивительно, что именно в матче против армейцев грузин впервые вышел с капитанской повязкой «Рубина». Видимо, Слуцкий знал все заранее. Возможно, об этом знал и сам Кварацхелия, но комментировать свое будущее все равно отказался.

«Останусь ли я в “Рубине”? Пока не знаю», – сказал футболист после игры в Москве.

Если случится так, что Хвича все-таки уйдет из «Рубина» бесплатно, то в масштабах такого клуба, как «Рубин», это будет финансовая катастрофа Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Если случится так, что Хвича все-таки уйдет из «Рубина» бесплатно, то в масштабах такого клуба, как «Рубин», это будет финансовая катастрофа. Ведь трансферная стоимость футболиста оценивается в 16 млн евро. Если же Сайманов и компания чудом смогут выручить хоть какие то деньги – будет праздник. Да, учитывая все санкции, вероятность продать футболиста из России мала, но подобный прецедент уже случался. Так, «Локомотив» недавно продал центрального защитника Пабло за 3 млн евро.

Как видим, если «Рубину» и придется плакать по уходу Хвичи, то не как по боевой единице, а скорее как по некой материальной ценности. На футбольном поле грузин уже давно перестал приносить команде пользу.

Игра «Рубина» напоминает пиар-кампанию Хвичи, а сам грузин сильно сдал

Последние пару сезонов «Рубин» незаметно для многих сместил акценты. Вместо борьбы за результат игра команды стала напоминать одну большую пиар-кампанию по продаже Хвичи Кварацхелии. Футболисту позволялось многое: терять мяч в попытках накрутить пятерых защитников, не добегать и не дорабатывать в обороне, но что получала команда взамен? Одно дело, если бы полузащитник компенсировал это чрезвычайной результативностью или сумасшедшим КПД, но ни того ни другого не было от слова совсем.

Если сравнивать статистику Кварацхелии относительно самого себя прошлого сезона, то заметен большой спад во влиянии на игру. Хвича не стал меньше держать мяч в ногах, но при этом стал чаще его терять (3.5 в сезоне 2020/21 – 4.1 в сезоне 2021/22) и реже создавать моменты для партнеров (xA90 0.19 – xA90 0.12). А в своем главном оружии, дриблинге, просел как по общему количеству (3.4 – 2,7), так и по процентовке (49% – 45%).

Если сравнивать статистику Кварацхелии относительно самого себя прошлого сезона, то заметен большой спад во влиянии на игру Фото: официальный сайт ФК «Рубин» rubin-kazan.ru

Появились проблемы и в реализации. Так, например, сильно просел показатель xGBuildup, демонстрирующий влияние на атаку без участия в завершающей стадии. Говоря о КПД Хвичи, то авторитетный портал Sofascore считает грузина десятым футболистом «Рубина» в этом сезоне по среднему рейтингу за матч (6.84).

Но все это цифры. У условных Дениса Макарова и Андерса Дрейера также сильно хромала продвинутая статистика, однако ее они умело компенсировали своей результативностью. А что Хвича? Девять голов за три почти полных сезона – не похоже на результат главной звезды команды. Дрейер и Макаров на аналогичных позициях крайних вингеров забили столько же всего за сезон.

В провале Кварацхелии виноват сам «Рубин»

При всем при этом очевидно, что в провале грузинского вундеркинда виноват не кто иной, как сам «Рубин». Клуб готовился к продаже Хвичи все лето. Чуть ли не каждую неделю спортивный директор Олег Яровинский и генеральный директор Рустем Сайманов «продавали» Хвичу в своих интервью журналистам, а клуб даже демонстрировал Хвичу в своих видеороликах в футболках европейских топ-клубов. Но искусственный шум, созданный представителями клуба и агентом футболиста, оказался пшиком.



Не стоит забывать, что тем же летом «Рубин» демонстративно купил на замену «живому» Хвиче шестимиллионного Сеада Хакшабановича, а чуть позже и Андерса Дрейера. Но в результате всей этой пиар-кампании клуб не получил ни одного предложения по грузину, зато серьезно пошатнул психологию молодого футболиста, мыслями уже уехавшего в Европу. В «Рубине» Кварацхелия играть уже не хотел, попросту не было мотивации. Это и стало главной причиной его спада в нынешнем сезоне.

Что «Рубин» сделал не так? Очевидно, что клуб банально оказался не готов к большой продаже столь ценного актива, изначально избрав неверную тактику. Публичность и открытая пиар-кампания, конечно, хороши, но лишь при реальном интересе. А как известно, трансферы и вовсе любят тишину. А интереса реального у топ-клубов Европы, как оказалось, и не было. Будь у какого-либо европейского гранда реальная заинтересованность в Хвиче, первым делом была бы прописана опция по «тишине» в прессе. Европа почувствовала блеф «Рубина» мгновенно, вот и связываться с 20-миллионным талантом никто так и не рискнул.

По всей видимости, Хвича уже точно покинет «Рубин». С его уходом уйдет и целая эпоха Фото: официальный сайт ФК «Рубин» rubin-kazan.ru

Будь клуб немного скромнее, возможно, Кварацхелия уже играл бы в Европе, а «Рубин» бы имел миллионы – и все бы были счастливы. На деле имеем испорченный сезон для молодого талантливого футболиста, а также огромные финансовые потери для клуба.

По всей видимости, Хвича уже точно покинет «Рубин». С его уходом уйдет и целая эпоха. Но, как уже говорилось ранее, лить слезы от этого болельщикам казанцев точно не стоит. Потеря была неминуема, и чем раньше она случится, тем быстрее команда сумеет сделать перезагрузку, возможно даже откатиться на несколько лет назад и начать все сначала. Судя по матчу с ЦСКА, дно уже достигнуто. Кажется, время для перезагрузки настало.