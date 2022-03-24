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Ру Тат
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Спорт
24 марта 2022  16:30
Дамир Садриев

Официально: Хвича Кварацхелия приостановил действие контракта с «Рубином»

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Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия приостановил действие контракта с казанским клубом.

«Мы благодарим Хвичу за проведенное время в „Рубине“ и желаем удачи!» — говорится в заявлении пресс-службы казанского клуба.

Сообщается, что договоренность о приостановке трудового соглашения была достигнута после консультаций клуба с представителями грузинского футболиста.

Напомним, до Кварацхелии официально контракты с «Рубином» приостановили три легионера: Андерс Дрейер, перешедший в датский «Митьюлланд», Сеад Хакшабанович, пополнивший состав шведского «Юргордена», и Филип Уремович. 

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала большой материал о причинах и последствиях отъезда Хвичи Кварацхелии из «Рубина».

#Хвича Кварацхелия #футбол #РПЛ
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