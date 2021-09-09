Бастыркин взял на контроль расследование дела о ДТП с автобусом в Татарстане

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СКР по РТ докладывать о ходе расследования уголовного дела, возбужденного после смертельного ДТП с автобусом и легковушкой на трассе Казань – Оренбург.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сегодня утром в Рыбно-Слободском районе Татарстана у села Сорочьи Горы столкнулись микроавтобус Ford и легковушка Honda. В результате ДТП 39-летний водитель легкового авто погиб. 11 пассажиров автобуса, в том числе ребенок, получили различные травмы. Предварительно установлено, что авария произошла по вине водителя Honda, которые выехал на полосу встречного движения.

После аварии было возбуждено уголовное дело по статьям «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека».