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Совфед предложил ответную конфискацию иностранных активов в России
В России может начаться разработка механизма конфискации заблокированных иностранных активов. С таким предложением к Минфину обратился Совет Федерации, сообщают «Известия».
«Если они изымают наши доходы — мы тоже будем изымать их доходы в виде налогов. Поэтому мы призвали Минфин разработать соответствующее законодательство», — заявил изданию заместитель председателя СФ Николай Журавлев.
По его словам, под конфискацию может попасть прибыль по ценным бумагам нерезидентов, которая размещена на спецсчетах типа «С». Однако, подчеркнул сенатор, решение будет приниматься лишь после таких же действий против российских активов.
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