Балицкий признал отход российских войск из села Работино

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий

Фото: kremlin.ru

Подразделения Вооруженных сил РФ оставили село Работино в Запорожской области, за которое длительное время шли ожесточенные бои. Об этом сообщил врио руководителя региона Евгений Балицкий в эфире телеканала «Соловьев Live».

По информации чиновника, Работино «в результате достаточно больших и продолжительных боев практически больше не существует». «И российская армия оставила, тактически оставила этот населенный пункт, потому что держаться на голой плоскости, когда нет возможности совершенно вкопаться <...>, в общем-то не представляется целесообразным», — пояснил он.

В сложившихся на этом участке фронта условиях, по словам врио губернатора, «российская армия отошла на холмы» и «можно сказать, не контролирует» «такой себе населенный пункт, который остался только на карте».

В завершение Балицкий поделился своей оценкой ситуации. «Но <...> мы находимся на высотах, а они главенствующие, а противник находится в воронке, внизу. Поэтому, если говорить с точки зрения боевых действий, нас сегодня позиция устраивает», — сказал он.

Upd. (5.14): Днем 5 сентября Министерство обороны РФ отчиталось об отражении двух атак украинских войск около Работина. До этого оно не раз заявляло об отражении атак ВСУ в этом районе. Утром во вторник член Главного совета российской администрации Запорожской области Владимир Рогов утверждал, что украинские подразделения в Работине попали в огневой мешок.

В свою очередь заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила о взятии этого села еще 28 августа. Позднее, 2 сентября, об имеющем место, по его данным, прорыве первой линии обороны в интервью британской газете The Observer сообщил командующий украинской оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» бригадный генерал Александр Тарнавский.