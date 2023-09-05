Российские войска впервые уничтожили танк Challenger 2

Танк Challenger 2

Фото: пресс-служба Минобороны Украины

Российским войскам впервые удалось уничтожить основной боевой танк Challenger 2, поставленный Украине Великобританией. Об этом сообщают российские и украинские Telegram-каналы и подтверждает журнал Forbes.

Видеозапись с горящим на обочине дороги в окрестностях села Работино в Запорожской области «Челленджером 2» впервые появилась в социальной сети TikTok, вскоре на нее обратили внимание OSINT-аналитики.

«Уничтоженный британский танк Challenger 2 под н. п. Работино на Запорожском направлении», — написал, в частности, российский Telegram-канал «Военное обозрение», уточнив, что на том же видео запечатлены уничтоженный украинский танк Т-64БВ и два подбитых бронеавтомобиля «Козак-7».

Forbes отмечает, что несколькими днями ранее Министерство обороны Украины показало этот же танк в видеоинтервью с бойцами 82-й десантно-штурмовой бригады. Украинский военный обратил внимание на лучшую по сравнению с советскими танками бронезащиту «Челленджера 2».

«<…> видео горящего Challenger 2 <…> по иронии судьбы подчеркивает живучесть этих танков. Дело в том, что башня горящего Challenger 2 всё еще прикреплена к его корпусу», — замечает журнал, намекая на особенности компоновки советских и постсоветских танков, которые могут приводить к взрывам боекомплекта (этот недостаток устранен у такой машины, как Т-90М «Прорыв» — прим. Т-и).

Всего Великобритания поставила Украине 14 танков Challenger 2. Таким образом, теперь их осталось 13.