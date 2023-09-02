Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Российские военные отразили четыре атаки ВСУ в районе Работино и Вербового
За прошедшие сутки российские военные отразили четыре атаки противника в районе населенных пунктов Работино и Вербовое в Запорожской области. Об этом говорится в сводке Минобороны России.
Атаки предпринимали штурмовые отряды 47-й, 65-й механизированных, 46-й аэромобильной, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 15-й бригады нацгвардии Украины.
В результате уничтожено до 115 бойцов ВСУ, две бронемашины, гаубицы, американские артсистемы М777 и орудие М119.
Помимо этого, на запорожском направлении, в районе Чаривного, уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы.
Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»