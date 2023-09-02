Российские военные отразили четыре атаки ВСУ в районе Работино и Вербового

За прошедшие сутки российские военные отразили четыре атаки противника в районе населенных пунктов Работино и Вербовое в Запорожской области. Об этом говорится в сводке Минобороны России.

Атаки предпринимали штурмовые отряды 47-й, 65-й механизированных, 46-й аэромобильной, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 15-й бригады нацгвардии Украины.

В результате уничтожено до 115 бойцов ВСУ, две бронемашины, гаубицы, американские артсистемы М777 и орудие М119.

Помимо этого, на запорожском направлении, в районе Чаривного, уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы.

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