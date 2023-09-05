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Происшествия 5 сентября 2023 10:48

Рогов рассказал, что ВСУ попали в огневой мешок в Работино

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В Работино Запорожской области ВСУ попали в огневой мешок. Об этом сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, Работино представляет собой в данный момент целиком разрушенное село, где противник сам себя загнал в огневой мешок.

Рогов отметил, что войска ВС РФ наносят массированные удары по подходящим в Работино штурмовым группам и не позволяют им целиком занять поселок.

Он подчеркнул, что потери у противника – колоссальные.

#спецоперация на Украине
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