Рогов заявил, что Вооруженные силы РФ успешно обороняются в Запорожской области

Эпизод летних боев за село Работино

Скриншот видео t.me/rusich_army

Вооруженные силы РФ удерживают позиции в Запорожской области, о прорыве украинскими войсками первой линии обороны речи не идет. Своим видением ситуации на фронте поделился член Главного совета российской администрации Запорожской области Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Как бы ни пытались храбриться украинские военачальники, но первая линия обороны не прорвана, наши военные удерживают свои позиции. <…> ВСУ продолжают разбивать о первую линию обороны лоб в прямом и переносном смыслах <…>», — заверил чиновник.

По словам Рогова, украинское командование продолжает сосредотачивать силы между селами Вербовое и Работино. Однако, по его данным, их попытки вклиниться в российскую линию обороны успеха не имеют.

Ранее о будто бы имеющем место прорыве первой линии обороны на южном фронте в интервью британской газете The Observer 2 сентября сообщил командующий украинской оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» бригадный генерал Александр Тарнавский.

До этого, 25 августа, о достижениях ВСУ в этом районе в беседе с иорданским телеканалом Al-Mamlaka заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли. Вместе с тем он отказался судить об общем «успехе или провале» украинского контрнаступления.

В свою очередь Министерство обороны РФ 3 сентября, как и прежде, отчиталось об отражении атак Вооруженных сил Украины «в районах населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области».