Байден заявил об отсутствии беспокойства из-за угрозы ядерной войны

Жителям Соединенных Штатов не стоит беспокоиться из-за угрозы ядерной войны. Об этом заявил американский лидер Джо Байден, передает РБК.

Президента США спросили, стоит ли американцам волноваться из-за возможности ядерной войны. «Нет», — ответил он.

Заявление прозвучало после того, как Президент РФ Владимир Путин поручил перевести силы сдерживания в особый режим несения службы. Позднее стало известно, что усиленным составом начали нести боевое дежурство РВСН, Северный и Тихоокеанский флоты, а также дальняя авиация.

Высокопоставленный представитель Пентагона сообщил агентству «Рейтер», что США пока не увидели появления новых угроз после заявления Путина.

«Я не думаю, что мы увидели что-то конкретное в результате указаний, которые он дал, по крайней мере пока», — пояснил собеседник агентства. И добавил, что американские военные не знают наверняка, что подразумевал Президент РФ под своим приказом.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Страны Запада осудили операцию и начали ужесточать санкции против России. Альтернативой введению масштабных ограничительных мер Президент США Джо Байден назвал новую мировую войну.