В ответ на агрессивные высказывания в западных странах Президент России Владимир Путин поручил перевести силы сдерживания армии РФ в особый режим несения службы. Об этом передает пресс-служба Кремля.

На встрече в Кремле с министром обороны РФ Сергеем Шойгу и начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым глава государства отметил, что страны Запада не только вводят нелегитимные санкции против России. Руководство ведущих стран НАТО также агрессивно высказывается в адрес России.

«Поэтому приказываю министру обороны и начальнику Генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства», — заявил Путин.