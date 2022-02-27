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Политика
27 февраля 2022  16:28

Путин поручил перевести силы сдерживания армии РФ в особый режим несения службы

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В ответ на агрессивные высказывания в западных странах Президент России Владимир Путин поручил перевести силы сдерживания армии РФ в особый режим несения службы. Об этом передает пресс-служба Кремля. 

На встрече в Кремле с министром обороны РФ Сергеем Шойгу и начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым глава государства отметил, что страны Запада не только вводят нелегитимные санкции против России. Руководство ведущих стран НАТО также агрессивно высказывается в адрес России. 

«Поэтому приказываю министру обороны и начальнику Генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства», — заявил Путин.  

#Владимир Путин
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