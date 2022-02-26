Байден: Альтернативой масштабным санкциям против РФ стала бы новая мировая война

Альтернативой введению масштабных санкций стран Запада против России из-за событий на Украине могло стать начало «третьей мировой войны», заявил Президент США Джо Байден журналисту и актеру Брайану Тайлеру Коэну на его YouTube-канале.

«У вас есть два варианта: начать третью мировую войну и физически отправиться на войну с Россией, либо гарантировать, что страна, которая столь сильно нарушает международное право, заплатит цену за то, что делает это», — цитирует РИА Новости Джо Байдена.

По его словам, события на Украине отразятся на России не только в ближайшем времени, но и далеком будущем.

«Россия заплатит серьезную цену за это в ближнесрочной и долгосрочной перспективе — в особенности, в долгосрочной», — добавил Байден.

Утром 24 февраля Владимир Путин выступил с обращением к гражданам страны, в котором сообщил о начале спецоперации в Донбассе. Он подчеркнул, что мероприятия являются самозащитой и направлены на демилитаризацию Украины. Российский лидер отметил, что накануне руководители ДНР и ЛНР обратились за помощью в отражении агрессии Киева.